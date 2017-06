Zum Start in die Ubisoft-Pressekonferenz anlässlich der E3 2017 kündigte das französische Unternehmen Mario + Rabbids: Kingdom Battle nun auch offiziell an.

Nach Ubisoft-CEO Yves Guillemot betrat auch Nintendos Shigeru Miyamoto höchstpersönlich die Bühne, um Mario + Rabbids: Kingdom Battle offiziell vorzustellen. Um das Spiel rankten sich zuvor schon etliche Gerüchte und Leaks. Guillemot und Miyamoto stimmten zunächst ein gegenseitiges Loblied aufeinander an, ehe man sich dem Spiel selbst widmete.

Miyamoto erbat von Ubisoft im Vorfeld, dass man doch bitte keinen Plattformer mit dem Spiel abliefern wolle. Vielmehr wünschte er sich ein Mario-Spiel, das es so in dieser Form noch nicht gegeben habe. Laut Miyamoto werde das in Europa entwickelte Spiel eine einzigartige Note und viel strategische und taktische Tiefe zu bieten haben.

Später äußerte sich der Producer Xavier Manzanares zum Titel, der bereits seit über drei Jahren in Entwicklung ist. Es handelt sich um ein taktisches Adventure, von dem man sogleich einige opulente 3D-Spielszenen zeigte. Die Rabbids sind im Pilz-Königreich gelandet, in dem es dabei durchaus etwas chaotischer zugeht, da die Welt durch einen geheimnisvollen Wirbel auseinander gerissen wurde. Die verschiednen Charaktere müssen fortan ein Dreamteam bilden, um das Pilz-Königreich zu retten.

Im Spielverlauf gibt es einen Kampfmodus und einen Erkundungsmodus. Die verschiedenen Charaktere müssen im Kampfmodus in bester Rundenstrategie-Manier Feld für Feld platziert werden. Es gilt dabei, defensive sowie offensive Fertigkeiten gezielt einzusetzen. Auch noch nie zuvor gesehene Waffen kommen zum Einsatz, um Gegner in typischer Rabbids-Manier auszuschalten.

In der Hauptkampagne von Mario + Rabbids Kingdom Battle werdet ihr ein Team aus drei einzigartigen Charakteren bilden und die Fähigkeiten eines jeden Charakters in einem individuellen Fertigkeiten-Baum anpassen und so das perfekte Trio erschaffen. In den zusätzlichen Koop-Herausforderungen könnt ihr euch mit einem Freund zusammenschließen und euch gemeinsam im lokalen Mehrspieler-Modus Gegnern in drei Schwierigkeitsstufen stellen.

Der Release des Titels wird in einer Standard Edition sowie einer Collector's Edition erfolgen; Letztere enthält neben dem Spiel eine 16 cm große Rabbid-Mario-Figure von UbiCollectibles, ein Set von physischen Sammelkarten sowie den Original-Soundtrack auf CD. Alle Vorbesteller erhalten ebenfalls ein Set von acht exklusiven Waffen mit einzigartigen Werten für das Spiel. UbiCollectibles hat zudem vier exklusive Figuren erschaffen, nach dem Vorbild der Rabbids-Helden aus dem Spiel.

Einen Release-Termin gab es ganz zum Schluss: den 29. August 2017.