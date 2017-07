Entwickler verrät: So umfangreich wird es

In einem Interview hat Creative Director Davide Soliani neue Informationen zu Mario + Rabbids: Kingdom Battle verraten. Der Ubisoft-Mitarbeiter äußerte sich zum Spielaufbau, Erkundung und Bosskämpfen.

Nachdem auf der E3 2017 während der Ubisoft Pressekonferenz die Gerüchte um ein Crossover mit Mario und den Rabbids bestätigt wurde, steht die Veröffentlichung des Spiels bereits kurz bevor. Nur noch etwa anderthalb Monate dauert es, bis das Switch-exklusive Mario + Rabbids: Kingdom Battle erscheint. Im Gespräch mit Nintendo World Report hat sich Creative Director Davide Soliani von Ubisoft zu einigen Details des Strategie-Rollenspiel-Mixes geäußert.

Bekanntlich ist Mario + Rabbids: Kingdom Battle in vier Welten unterteilt. Jeder dieser Welten soll Soliani zufolge zehn Kapitel umfassen. Daraus ergeben sich also insgesamt vierzig Abschnitte, die durch zusätzliche Bonuskapitel ergänzt werden sollen. Auch wird jedes Kapitel nach der Hälfte und am Ende über einen Bosskampf verfügen.

Bezüglich der Struktur von Mario + Rabbids: Kingdom Battle verriet Soliani, dass er nie einen Hub wollte, über den die Gefechte gestartet werden. Stattdessen wollte der Creative Director eine nahtlose Erfahrung erschaffen. Deshalb werden die Kämpfe von einem Erkundungspart ergänzt. Dieser soll etwa 30 Prozent des Spiels ausmachen und verbindet die Konfrontationen mit Gegnern miteinander. In den Umgebungen sollen neben Rätseln auch Schatzkisten, Waffen und zahlreiche Collectibles versteckt sein. Außerdem trefft ihr hier auf die weiteren spielbaren Charaktere, von denen es bekanntlich insgesamt acht geben wird.

Mario + Rabbids: Kingdom Battle erscheint am 29. August 2017 exklusiv für Nintendo Switch.