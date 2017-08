Ubisoft hat einen Season Pass zum kommenden Crossover-Spiel Mario + Rabbids: Kingdom Battle angekündigt und die enthaltenen DLCs bekannt gegeben.

In wenigen Tagen, am 29. August, erscheint das Strategie-Spiel Mario + Rabbids: Kingdom Battle, das Nintendos Maskottchen und die verrückten Hasen von Ubisoft in einem Crossover zusammenführt, exklusiv für Nintendo Switch. Nun hat Publisher und Entwickler Ubisoft einen Season Pass angekündigt. Dieser beinhaltet drei zusätzliche Download Contents, die das Spiel um Waffen, Solo-Herausforderungen, Koop-Karten und neue Storyinhalte erweitert. Zum Umfang des Grundspiels äußerte sich Creative Director Davide Soliani im Juli in einem Interview (Zur News: Entwickler verrät: So umfangreich wird es).

Der erste DLC zu Mario + Rabbids: Kingdom Battle wird pünktlich zum Release des Switch-exklusiv-Spiels am 29. August. Dieser bringt acht Steampunk-Waffen, die jeweils über eigene Werte verfügen mit sich. Das erste Zusatzinhalte-Paket wird ausschließlich Besitzern des Season Passes zur Verfügung stehen.

Im Herbst 2017 wird Mario + Rabbids: Kingdom Battle mit dem zweiten DLC-Pakete durch neue Solo-Herausforderungen und Koop-Karten erweitert. Diesen schließen sich im dritten Zusatzinhalt neue Storyinhalte an. Wann der dritte DLC genau erscheint, ist bisher nicht bekannt. Ubisoft nennt als Veröffentlichungszeitraum lediglich 2018.

Der Season Pass von Mario + Rabbids: Kingdom Battle ist pünktlich zum Release des Switch-exklusiv-Spiels am 29. August für 19,99 Euro erhältlich.

Das Mario-Rabbids-Crossover wird von Ubisoft entwickelt und veröffentlicht. Die Geschichte führt die verrückten Rabbids ins Pilzkönigreich, wo sie für allerlei Chaos sorgen. Gemeinsam mit Mario, Luigi, Peach und Yoshi versuchen vier wie die bekannten Nintendo-Charaktere gekleideten Rabbids das von einem geheimnisvollen Wirbel in Gefahr gebrachte Pilzkönigreich zu retten.