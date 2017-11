Alle Liebhaber der Mario-Party-Reihe dürfen sich noch vor Weihnachten auf Mario Party: The Top 100 freuen. Nintendo wird den Titel früher als geplant für den Nintendo 3DS veröffentlichen.

Eine erfreuliche Nachricht von Nintendo wurde via Twitter verkündet. Mario Party: The Top 100 erscheint in Europa früher als geplant und zwar noch vor Weihnachten. Ursprünglich sollte die Minispiel-Sammlung für den Nintendo 3DS am 05. Januar 2018 erscheinen. Im Spiel befinden sich 100 Minispiele der bisher zehn veröffentlichten Ableger der Mario-Party-Reihe.

Über die Favoriten-Funktion könnt ihr schnellstmöglich auf eure Lieblingsspiele zugreifen und was den Mehrspieler-Modus betrifft, so können bis zu vier Spieler an einer Partie teilnehmen. Hervorzuheben ist hier, dass dafür lediglich ein Spielmodul benötigt und Gebrauch vom Download-Play-Feature gemacht wird.

Mario Party: The Top 100 erscheint am 22. Dezember für den Nintendo 3DS. Es handelt sich hier um den ersten Titel des Franchise, der sich komplett auf die Minispiele konzentriert. In Nordamerika erscheint Mario Party: The Top 100 bereits am 17. November 2017.