Mario Party: The Top 100

Eine weitere Spielemarke, auf die Nintendo schon lange setzt, ist Mario Party. Auch diese wird weiterhin bedient, denn auf der Direct-Konferenz wurde mit Mario Party: The Top 100 ein neuer Titel angekündigt.

Mario Party besteht seit jeher immer aus einer Ansammlung diverser Mini-Games, die vor allen Dingen auch für Multiplayer-Späße sorgen sollen. In Mario Party: The Top 100 vereint - der Spieltitel verrät es bereits - Nintendo nun die bislang besten 100 Minispiele des Franchise in einem einzigen Spiel.

Der neue Teil wurde im Rahmen der Direct-Konferenz in der vergangnen Nacht für den Handheld 3DS angekündigt und wird in den USA ab dem 17. November erhältlich sein. In Europa soll der Release leider Gottes aber erst im Januar 2018 über die Bühne gehen; das genaue Datum steht noch aus.

Da der Wettbewerb mit Familie und Freunden im Fokus steht, wird natürlich auch das Download-Play-Feature des 3DS unterstützt. Damit benötigt nur ein Spieler die Cartridge, anschließend können drei weitere Gamer mit ihren 3DS-Konsolen einsteigen. Einen ersten Trailer des neuen Titels gibt es anbei für euch.