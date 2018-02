Überraschend hat Nintendo Mario Kart Tour angekündigt, auf das wir gar nicht so wahnsinnig lange warten müssen.

Heute hat Nintendo gleich zwei Überraschungen ausgepackt. Zum einen wurde ein neuer Super-Mario-Film offiziell bestätigt, zum anderen bringt das Unternehmen ein weitere seiner größten Marken auf Smartphones und Tablets: Mario Kart Tour. Der Titel wird noch im aktuellen Fiskaljahr (also bis Ende März 2019) erscheinen. Es stehen noch keine Informationen zur Verfügung, ob es sich um eine Bezahl- oder Free-to-Play-App handeln wird.

Ebenfalls unklar ist, wie stark es sich an der klassischen Mario-Kart-Formel orientieren wird. Damit ist Mario Kart Tour nach Miitomo, Super Mario Run, Fire Emblem Heroes und Animal Crossing: Pocket Camp die fünfte App von Nintendo, die alle unterschiedlich gut ankamen. Während Miitomo schon bald wieder eingestellt wird, wurde Super Mario Run häufig heruntergeladen, aber selten gekauft. Gut dagegen schlugen sich Fire Emblem Heroes und Animal Crossing: Pocket Camp, die auf ein Free-to-Play-Konzept setzen und Nintendo bisher das meiste Geld einspielten.

Mario Kart auf das Smartphone zu verfrachten ist keine schlechte Idee, da Mario Kart 8 Deluxe auf der SWitch nach Super Mario Odyssey das am zweithäufigsten verkaufte Spiel für die Konsole ist (7,33 Millionen Kopien). Sicherlich wird das Unternehmen sicherstellen, sich nicht selbst die Fische aus dem Teich der Switch zu ziehen. Was meint ihr? Wie könnte Mario Kart Tour aussehen?

The chequered flag has been raised and the finish line is near. A new mobile application is now in development: Mario Kart Tour! Releasing in the fiscal year ending in March 2019. #MarioKartTour pic.twitter.com/f81AG3BMaI