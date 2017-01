Wie die Gerüchteküche besagt, sollen verschiedene Portierungen von Wii-U-Titeln für die Nintendo Switch erscheinen. Nun gibt es mögliche Neuigkeiten zu der Umsetzung von Mario Kart 8.

Morgen früh ist es endlich soweit und wir erfahren alle Infos zu den ersten Games für die Nintendo Switch. Bis es soweit ist, haben wir ein paar Gerüchte zu der Portierung von Mario Kart 8 von euch, die von Emily Rogers bekannt gegeben wurden.

So soll der Battle-Mode eine komplette Überarbeitung erfahren haben und sich so wie in den älteren Teilen des Franchises spielen, nicht mehr auf herkömmlichen Strecken, sondern wie gewohnt in dedizierten Arenen. Weiterhin soll es einige neue Charaktere, sowie mindestens 16 neue Rennstrecken geben. Offizielle Infos könnten wir bereits morgen früh zum Reveal-Event der Konsole erfahren.