Die Veröffentlichung von Mario Kart 8 Deluxe für Nintendo Switch ist nur noch einige Tage entfernt. In den USA hat Nintendo eine kreative Marketing-Partnerschaft mit dem Discount-Einzelhändler Target geschlossen.

In knapp einer Woche, am 28. April 2017, erscheint Mario Kart 8 Deluxe für Nintendo Switch. Es ist also an der Zeit, die angepasste, verbesserte und erweiterte Neuauflage des Wii-U-Fun-Racers entsprechend zu bewerben. In den USA geschieht dies unter anderem durch eine Partnerschaft zwischen Nintendo und der Discount-Handelskette Target. Im Zuge der Promotion werden Sperrpfosten vor den teilnehmenden Märkten mit Mario- und Luigi-Köpfen verziert. Hauptaugenmerk der Kampagne dürften allerdings die im Mario-Kart-Design gehaltenen Einkaufswagen sein.

Kunden haben die Wahl zwischen drei verschiedenen Varianten. So gibt es Einkaufswagen im Mario-, Luigi- und Prinzessin-Peach-Kart-Look. Doch das ist nicht alles. Die Eingangstüren der Target-Märkte werden unter anderem mit einer Start-Ziel-Linie versehen und beim Betreten der Geschäfte ertönt der bekannte Start-Countdown der Mario-Kart-Reihe; inklusive Marios bekanntem Ausruf. Im Video unten könnt ihr euch ein Bild davon machen.

Mario Kart 8 Deluxe wird sämtliche Inhalte der Wii-U-Version und der im Anschluss veröffentlichten DLCs umfassen. Außerdem erhalten Käufer neben einigen neuen Fahrern wie beispielsweise den Inklingen aus Splatoon auch wiederkehrende Items. Mit dem komplett überarbeiteten Battle-Modus und eigens dafür konzipierten Arenen erfüllt Nintendo zudem Forderungen der Fans. Es wird außerdem erstmals seit Mario Kart: Double Dash!! möglich sein gleichzeitig zwei Items zu tragen. Erst kürzlich berichteten wir darüber, wie ihr in Mario Kart 8 Deluxe einen geheimen Fahrer freischalten könnt.