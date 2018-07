Es gibt kostenlose Inhalte für Mario Kart 8 Deluxe! Nintendo hat ein Update veröffentlicht, das nicht nur einen neuen Fahrer, sondern gleich auch ein passendes Fahrzeug und Fahrzeugteile in den Funracer befördert.

Das Update 1.6 ist überraschend für Mario Kart 8 Deluxe erschienen. Enthalten sind Inhalte in Anlehnung an The Legend of Zelda: Breath of the Wild und zwar komplett kostenlos. Neben dem Charakter Link in der Champion's Tunic ist auch das Motorrad Eponator Zero als Fahrzeug enthalten. Auch ein neuer Gleiter und Reifen (antik) sind Teil des Inhaltsupdates. Mario Kart Deluxe 8 hat bereits über neun Millionen Einheiten verkauft und liegt damit lediglich hinter Super Mario Odyssey, welches bisher rund 10,5 Millionen Einheiten verkauft hat. Der nächste Titel des Rennspiels mit den Charakteren aus dem Nintendo-Universum wird mit Mario Kart: Tour ein Debüt für mobile Geräte sein. Eine Veröffentlichung des Titels ist für März 2019 angesetzt.

Das kostenlose Update mit neuen Inhalten könnt ihr ab sofort kostenlos im Nintendo eShop herunterladen. Mario Kart 8 Deluxe ist exklusiv für die Nintendo Switch erhältlich. Erst vor wenigen Wochen hatte Nintendo das Rennspiel mit dem Labo-Motorrad aus Pappe kompatibel gemacht. Es sieht so aus, als wäre das Unternehmen mit dem Wii-U-Port noch lange nicht fertig.