Neben den bereits bekannten neuen Fahrern hält Mario Kart 8 Deluxe auch einige Überraschungen bereit. Zum Beispiel könnt ihr, vor allem online, mit euren Künsten durch Gold-Mario als Fahrer prahlen. Doch den müsst ihr euch erst richtig verdienen.

Dass ihr in Mario Kart 8 für die Wii U goldene Kartteile freischalten konntet, ist bekannt. Doch wusstet ihr, dass ihr in Mario Kart 8 Deluxe auch den passenden Fahrer in den Luxusschlitten setzen können werdet? Gold-Mario ist ein zusätzlicher Skin für Metall-Mario und kann in der Switch-Version des Fun-Racers freigeschaltet werden. Glücklicherweise ist dazu nicht der US-exklusive Gold-Mario-amiibo notwendig. Nein, wer mit dem luxuriös anmutenden Klempner fahren will, muss sehr viel Fahrtalent unter Beweis stellen.

Zur Freischaltung ist in der 200-ccm-Geschwindigkeitsklasse ein Goldpokal in allen zwölf Cups notwendig. Zur Erinnerung: Diese in Mario Kart 8 später kostenlos hinzugefügte Hochgeschwindigkeitsklasse ist so ziemlich die einzige, in der Bremsen notwendig ist, wenn ihr nicht ständig von der Straße fliegen wollt. Der Sternerang des Cups ist für Gold-Mario unerheblich.

Mario Kart 8 Deluxe erscheint am 28. April exklusiv für Nintendo Switch. Neben einem komplett überarbeiteten Battle-Modus gibt es auch eigens dafür konzipierte Arenen. Auch neue Fahrer und wiederkehrende Items sind mit von der Partie. Beispielsweise könnt ihr nun mit den Inklingen aus Splatoon fahren. Darüber hinaus ist es zum ersten Mal seit Mario Kart: Double Dash!! wieder möglich, zwei Items gleichzeitig zu tragen. GameXplain hat bereits ein Video zur Verfügung gestellt, das Gold Mario in Aktion zeigt.