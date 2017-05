Wie jeden Montag wurden auch heute wieder die neuen Software-Charts aus Großbritannien veröffentlicht. Dabei gab es seit langer Zeit mal wieder sehr gute Nachrichten für Nintendo.

Nicht einmal das so erfolgreich gestartete The Legend of Zelda: Breath of the Wild konnte in Großbritannien seiner Zeit Platz 1 der britischen Software-Charts erklimmen. Und dementsprechend lang ist die Durststrecke für Nintendo bereits auf der Insel. Diese hat nun Mario Kart 8 Deluxe beendet.

Die Switch-Version des Fun-Racers erschien in der vergangenen Woche auch in Großbritannien und heimste dort direkt den Platz an der Sonne ein. Zuletzt fand sich im Jahr 2011 ein Nintendo-Titel auf Platz 1 des britischen Software-Rankings: Pokémon White auf dem DS. Gleichzeitig ist der Fun-Racers das erste Mario-Spiel seit Mario Kart Wii im Jahr 2008, das es auf der Insel ganz nach oben schafft.