Immer mehr erfolgreiche Videospiele schaffen den Sprung auch in andere Bereiche. Nachdem aktuell beispielsweise auch eine Nerf-Spielzeugwaffe zu Overwatch angekündigt wurde, springt jetzt auch Mario Kart auf den Spielzeug-Zug auf.

Anlässlich der Comic-Con in San Diego an diesem Wochenende hat Mattel nun eine neue Zusammenarbeit mit Nintendo offiziell bestätigt. Im Zuge dessen kommt die bekannte Spielzeugreihe Hot Wheels Zuwachs aus dem Funracer für die Switch.

Wer sich schon immer einmal gewünscht hatte, auf dem Schienensystem von Hot Wheels mit den Charakteren von Mario Kart zu racen, der bekommt jetzt die Möglichkeit dazu. Gleich acht Fahrzeuge mit den bekannten Protagonisten schaffen den Sprung in Mattels Spielzeugreihe. Konkret handelt es sich dabei um Rosalina, Wario, Yoshi, Toad, Luigi, Peach, Bowser und natürlich Mario selbst.

Laut einem Mattel-Sprecher ist die Veröffentlichung der Spielzeugautos aber erst im Juni 2019 geplant. Der Preis soll dann jeweils bei 4,99 US-Dollar liegen.

Was das Videospiel selbst betrifft, so wurde zu Mario Kart Deluxe unlängst eine neue Cross-Over-Promotion mit The Legend of Zelda: Breath of the Wild angekündigt.