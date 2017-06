Perfect World Entertainment und Cryptic Studios haben ein Rollenspiel auf Basis des Sammelkartenspiels Magic: The Gathering von Wizards of the Coast angekündigt.

Das langlebige Sammelkartenspiel Magic: The Gathering erhält eine neue Umsetzung für PC und Konsolen. In Partnerschaft mit Rechteinhaber Wizards of the Coast arbeitet Cryptic Studios gemeinsam mit Publisher Perfect World Entertainment an einem Rollenspiel auf Basis des Magic-Universums. Bereits in der Vergangenheit haben die drei Unternehmen für die Entwicklung und den weiteren Support des auf dem Dungeons-&-Dragons-Franchise basierenden MMORPGs Neverwinter zusammengearbeitet.

Genaue Informationen zu dem neuen Projekt sollen später folgen. Auch der Name des Rollenspiels ist bisher nicht bekannt. In der Vorlage übernehmen die Spieler die Rolle von sogenannten Planeswalkers, mächtigen Magiern, die über die Fähigkeit verfügen zwischen den Ebenen der Existenz zu reisen, starke Kreaturen zu beschwören und mächtige Zauber zu wirken. Im Laufe der Lebensspanne von Magic: The Gathering hat sich die Hintergrundgeschichte des Sammelkartenspiels weiterentwickelt. Dadurch stehen für das angekündigte Rollenspiel zahlreiche Möglichkeiten bei Geschichte und Charakteren zur Verfügung.

Bryan Huang, CEO von Perfect World Entertainment meinte zur Ankündigung, dass es sich um Magic: The Gathering handelt, wie man es noch nie zuvor erlebt hat. Weiter zeigt er sich begeistert von der Richtung, die Cryptic bei der Entwicklung einschlägt. Es sei immer ein Traum gewesen, die Planeswalkers aus Magic in einem modernen Rollenspiel zu verwenden. Cryptic Studios CEO Stepehen D'Angelo ergänzt: „Alles von der Grafik bis zum Gameplay ist auf ein wirklich einzigartiges AAA-Spiel ausgerichtet. Wir sind begeistert, den Magic-Fans die Möglichkeit zu bieten, die Welten und Charaktere des Spiels aus einer neuen Perspektive zu erleben.“

Wann das Rollenspiel zu Magic: The Gathering erscheinen soll, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Veröffentlichung ist für PC und Konsolen geplant.