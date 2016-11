Mages of Mystralia

Mages of Mystralia wurde für die PlayStation 4 angekündigt. In dem Action-Adventure könnt ihr eure eigenen Zauber gestalten und damit Feinde bekämpfen.

Die Entwickler von Borealys Games haben angekündigt, dass Mages of Mystralia im kommenden Jahr für die PlayStation 4 erscheinen wird. In dem Action-Adventure könnt ihr eure eigenen Zauber kreieren und bekämpft damit nicht nur Feinde sondern löst auch zahlreiche Rätsel. Als Beispiel nennt das Studio einen Feuerball-Zauber, der beim Aufprall den Gegner einfriert und dabei Felsbrocken auf ihn regnen lässt. Es soll laut Aussage Millionen an Kombinationen geben.

Mages of Mystralia erscheint im Frühling 2017 für die PlayStation 4. Der Titel wird außerdem auf der PlayStation Experience, die am 3. und 4. Dezember stattfindet, spielbar sein.