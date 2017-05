Zweite Erweiterung noch in diesem Monat

Seit Oktober 2016 ist Mafia III bereits erhältlich. Nun steht bald wieder frischer Nachschub in Form der zweiten Erweiterung ins Haus.

Entwickler Hangar 13 hat heute zusammen mit Publisher 2K angekündigt, dass ihr noch im laufenden Monat Mai die zweite Erweiterung zu Mafia III beziehen könnt. Diese trägt den Namen "Stones Unturned" und soll ab dem 30. Mai 2017 zur Verfügung stehen.

Das neue Add-on wird sich nicht um Lincoln Clay, den Protagonisten des Hauptspiels, drehen. Vielmehr steht John Donavan im Fokus, mit dem Lincoln im Titel zuvor zusammengearbeitet hatte. Dieser möchte sich im Rahmen des neuen Handlungsstrang am Verräter Conor Aldridge rächen. Im Verlauf sollt ihr Donavan deutlich besser kennenlernen.

Ortstechnisch ist die Erweiterung nicht nur in New Bordeaux angesiedelt, sondern auch auf einer Regenwald-Insel. Ansonsten erwarten euch einige neue Waffen sowie neue Services. Der DLC wird euch im nachfolgenden "Inside Look" näher vorgestellt.