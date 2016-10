Wer von Mafia III nicht genug bekommen kann und sich auch außerhalb der Spielwelt mit Dingen rund um den Titel eindecken möchte, der hat nun die Chance in Form der offiziellen Merchandising-Kollektion dazu.

Wie Numskull heute bekanntgab, sind ab sofort die offiziell lizenzierten Merchandising-Produkte zu Mafia III erhältlich. Das Spiel selbst ist bereits seit dem 07. Oktober für PC, PS4 und Xbox One zu haben. Jetzt gibt es auch passende Fan-Artikel zum Action-Epos.

So könnt ihr euch nun mit passenden Pullovern und T-Shirts rund um die Spielwelt New Bordeaux eindecken. Für PS4 und Xbox One gibt es beispielsweise auch passende Skins, darüber hinaus erwarten euch andere Produkte wie Geldbeutel, Tassen, Schlüsselanhänger und Baseball-Mützen.

Das offizielle Merchandising zu Mafia III aus dem HauseNumskull kann bei GameStop und anderen teilnehmenden Händlern erworben werden. Darüber hinaus werdet ihr auch hier auf der offiziellen Webseite fündig.