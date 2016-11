Das sogenannte Judge, Jury & Executioner Weapons Pack war bislang eigentlich Vorbestellern von Mafia III vorbehalten; nun wurde dieses aber generel verfügbar gemacht.

2K möchte ja in regelmäßigen Abständen kostenfreie Zusatzinhalte von Waffen, Kostümen, Individualisierungsoptionen für Fahrzeuge und mehr für Mafia III veröffentlichen. Den Anfang macht nun das Judge, Jury & Executioner Weapons Pack, das bis dato ausschließlich Vorbestellern zur Verfügung stand.

Der DLC kann ab sofort kostenfrei von allen Gamern bezogen werden und bringt die goldenfarbenen Waffen The Praecisione .30, The Exterminatore und The Silentium mit sich. Das Aussehen der Wummen könnt ihr auch dem beigefügten Bild entnehmen.