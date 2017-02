Zuletzt hatten Hangar 13 und 2K Games ja gemeinsam gleich drei Zusatzinhalte zu Mafia III angekündigt. Nun wurde das erste Paket hiervon konkret datiert.

Nach der Veröffentlichung eines groben Zeitplans für drei weitere Zusatzinhalte zum Open-World-Actionspiel Mafia III, hat Hangar 13 nun Nägel mit Köpfen gemacht und das erste DLC-Paket mit einem konkreten Termin versehen. Bislang gab man in diesem Zusammenhang pauschal März 2017 als geplanten Veröffentlichungszeitraum an.

Nun steht fest, dass die Erweiterung "Faster, Baby!" ab dem 28. März 2017 zu haben sein wird. Angesiedelt wird dieser in Sinclair Parish sein. Dabei handelt es sich um eine neue Umgebung in der Nähe von New Bordeaux. Laut Hangar 13 wird dieser Spielbereich sehr einzigartig sein und spürbar anders aussehen, als New Bordeaux aus dem Hauptspiel.

Mit Roxie gibt es einen neuen Begleit-Charakter für Lincoln. Außerdem sind beispielsweise auch zwei neue Vehikel, zwei neue Outfits, Näherungsminen als neuer Sprengstoff und die Möglichkeit, Sprengstoffe aus dem Auto zu werfen, an Bord.