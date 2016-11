Ein weiteres Update zu Mafia III bringt den Spielern des Titels gleich elf neue Outfits für den Hauptcharakter ein.

Publisher 2K Games und die Entwickler von Hangar 13 haben einen weiteren Patch für Mafia III veröffentlicht. Dieser bringt elf verschiedene Outfits für den Charakter Lincoln Clay in das Spiel, aus denen ihr frei wählen könnt. Außerdem beinhaltet das Update Performance-Verbesserungen und Hotfixes für den Titel. Bereits vor kurzem erschien ein kostenloses Waffenpaket für Mafia III (wir berichteten).

Mafia III ist für PlayStation 4, Xbox One und PC erhältlich. Die Entwickler haben weitere kostenlose Updates in Arbeit, die sich auf Rennen und Fahrzeug-Individualisierung konzentrieren. Auch drei weitere kostenpflichtige Erweiterungen der Geschichte befinden sich in Entwicklung.