Bei einem Turnier im aktuellen American-Football-Titel Madden NFL 19 in den Vereinigten Staaten kam es am Wochenende zu einer Schießerei, bei der mehrere Menschen ihr Leben lassen mussten.

Polizisten am Tatort in Jacksonville (Quelle: Foto von Mark Wallheiser / Getty Images)

In Jacksonville, Florida fand am Wochenende ein Turnier in EAs aktuellem Titel Madden NFL 19 statt, doch das spaßige Kräftemessen rückte in den Hintergrund. Einer der Teilnehmer zog eine Waffe und eröffnete das Feuer auf anwesende Personen; dabei ließen mindestens drei Anwesende ihr Leben, mehrere weitere Personen wurden verwundet.

Das Sheriff's Office in Jacksonville bestätigte die Umstände am Sonntag. Laut Duval County Sheriff Mike Williams handelt es sich beim Täter um den 24-jährigen David Katz aus Baltimore. Katz nahm selbst am Madden-Turnier teil, nach Informationen örtlicher Medien schied dieser kurz vorher aus dem Turnier aus.

Vom Turnier gab es im Netz einige Live-Übertragungen und Streams; im Hintergrund sind dabei Schreie und Schüße des tragischen Ereignisses zu hören. Inklusive Katz, der im Anschluss Selbstmord beging, wurden zunächst drei Tote der Schießerei bestätigt. Neun andere Teilnehmer wurden verwundet und in die örtlichen Krankenhäuser gebracht; laut der Polizei waren alle Verwundeten im Zeitpunkt der Pressekonferenz stabil.

Das Turnier wurde von EA Sports gesponsort und war das erste von vier Qualifikations-Events für die Madden Classic Series. Austragungsort war die GLHF Game Bar in Jacksonville Landing. EA selbst veröffentlichte ein kurzes Statement und bestätigte, mit den Behörden zusammenzuarbeiten. Gleichzeitig drückte man den Betroffenen das Mitleid aus.

Der Täter war in der Madden-Szene kein Unbekannter. Unter den Namen "Bread", "Sliced Bread" und/oder "ravenschamp" wurde er unter anderem zum Klub-Champion des NFL-Teams der Buffalo Bills in Madden NFL 17.

Mehrere Teilnehmer meldeten sich nach der Schießerei im Netz zu Wort, beispielsweise auch Drini Gjoka, ein bekannter eSportler der Madden-Szene, der für compLexity Gaming antritt. Ihn traf eine Kugel am Daumen, dem Tod entkam er folglich laut eigener Aussage nur knapp. Auch Chris "Dubby" McFarland bekam einen Streifschuss ab, wird aber wieder genesen. Andere hatten leider Gottes weniger Glück.

Laut Polizei der Täter: David Katz; hier bei der Auszeichnung als Klub-Champion der Buffalo Bills in Madden NFL 17 (Quelle: Buffalo Bills Twitter)