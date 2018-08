Nach einer Schießerei im amerikanischen Jacksonville mit insgesamt drei Toten und mehreren Verletzten hat sich nun Electronic Arts, Publisher des dort gezockten Madden NFL 19, zu Wort gemeldet.

In Jacksonville in den Vereinigten Staaten fand am Wochenende ein Qualifikationsturnier in einem offiziell von EA unterstützten eSports-Wettbewerb in Madden NFL 19 statt. Einer der Teilnehmer schoss nach seinem Ausscheiden wild um sich, was inklusive dem dann Selbstmord begehenden Täter drei Tote und mehrere Verletzte nach sich zog. Jetzt hat sich Publisher Electronic Arts zu Wort gemeldet.

Wie CEO Andrew Wilson bestätigt, werden die weiteren Qualitifikationsturniere zum eSports-Event in Madden NFL 19 nicht mehr wie geplant abgewickelt. Beim Publisher habe man sich aufgrund der Ereignisse dazu entschieden, diese abzublasen. Gleichzeitig will das Unternehmen die eigenen Sicherheitsprotokolle und -maßnahmen für derartige Events laut Wilson eingehend überprüfen. Dadurch möchte man die Sicherheit für Teilnehmer und Zuschauer künftig besser gewährleisten.

Wie Wilson bestätigt, werden die Qualitikations-Events zwar von unabhängigen Partnern durchgeführt, man arbeite mit diesen aber eng zusammen, um die kompetitive Integrität zu gewährleisten und das Feedback der Spieler zu erhalten. Im Zuge dieser Zusammenarbeit soll die Überprüfung der Sicherheitsprotokolle nun stattfinden.

Den Verlust der beiden Spieler und Teilnehmer Taylor Robertson und Elijah Clayton nennt der EA-CEO eine "undenkbare Tragödie". Sie seien respektierte und positive Mitglieder der Community gewesen. Man wolle deren Familien in der schwierigen Zeit bestmöglich unterstützen und EA drücke diesen das tiefste Mitgefühl aus.