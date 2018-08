Der tragische Amoklauf im Rahmen eines Madden-Turniers im amerikanischen Jacksonville hat drei Menschenleben gekostet. Publisher Electronic Arts reagiert nun abermals und möchte finanziell etwas für die Opfer tun.

Zwar ist nicht Electronic Arts selbst der Ausrichter des Qualifikationsturniers in Madden NFL 19 im amerikanischen Jacksonville gewesen, bei dem es am vergangenen Wochenende eine Schießerei gab, den Opfern fühlt man sich aber trotzdem verpflichtet. Nachdem man zuvor bereits eine Stellungnahme abgab, kündigte der Publisher daher nun außerdem eine Sammelaktion samt Livestream an, um die Opfer finanziell zu unterstützen.

Dabei sollen nicht nur die Familien der Toten profitieren, sondern auch die verletzten Spieler bei der Schierei. EA selbst hat den Topf schon einmal mit einer Million US-Dollar Spendengeld gefüllt. Über den angesprochenen Livestream in der kommenden Woche sollen dann noch einmal zusätzliche Mittel zusammenkommen.

Bei einem Turnier in Madden NFL 19 in Jacksonville, Florida hatte ein Teilnehmer am letzten Sonntag plötzlich das Feuer eröffnet und im Zuge eines Amoklaufs zwei andere Spieler sowie anschließend sich selbst getötet. Etliche weitere Gamer bzw. Teilnehmer am Event wurden von Schüssen getroffen und mussten im Krankenhaus behandelt werden.

EA hatte daraufhin bereits alle weiteren Qualifikationsturniere des eSports-Turniers abgeblasen. Diese Qualifiers wurden nicht von EA selbst ausgetragen, sondern von örtlichen Veranstaltern; der Publisher fungierte aber als offizieller Kooperationspartner. Im Zuge dieser Kooperation will man nun die Sicherheitskonzepte für derartige Veranstaltungen hinterfragen und Optimierungen vornehmen, damit sich solche tragische Vorfälle möglichst nicht mehr wiederholen.

Weitere Details zum geplanten Spendenfonds für die Opfer sowie zum "Jacksonville Tribute Livestream", der am 06. September stattfinden soll, will EA zeitnah bekannt geben.