Wie jedes Jahr wurde erneut ein Cover-Star für das kommende Madden NFL 19 ausgewählt. Dieses Jahr handelt es sich um einen Spieler der Pittsburgh Steelers.

Der Cover-Star vom kommenden Madden NFL 19 wurde bekannt gegeben. Antonio Brown von den Pittsburgh Steelers wird auf der Vorderseite des Football-Titels zu sehen sein.

Brown wurde 2018 als zweitbester Spieler hinter Tom Brady in der Liga vom NFL Network ernannt. Außerdem machte er bei der TV-Serie "Dancing with the Stars" mit und belegte dort den vierten Platz. "Es ist eine große Ehre für mich, Teil von so etwas Besonderem zu sein. Es ist zudem eine Ehre, die Steelers-Nation zu repräsentieren, eine der größten Organisationen der NFL. Als einziger Spieler der Franchise-Geschichte alleine auf dem Cover zu sein, macht mich extrem glücklich und stolz", erklärt Brown.

Interessierte, die sich die spezielle Hall of Fame Edition von Madden NFL 19 sichern, erhalten drei Tage vor offizieller Veröffentlichung Zugriff auf das komplette Spiel. Madden NFL 19 erscheint am 10. August für PlayStation 4 und Xbox One. Mitglieder von EA Access und Origin können vor der Veröffentlichung ab dem 2. August eine Demo mit Begrenzung auf 10 Stunden Spielzeit ausprobieren.