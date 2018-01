Das Mega-Event Super Bowl findet am kommenden Wochenende statt und wirft endgültig seine großen Schatten voraus. Wie gewohnt hat Electronic Arts das Spiel im aktuellen Madden NFL simuliert und einen Sieger gefunden. Ist der Super Bowl damit quasi schon entschieden?

Die Simulation des Endspiels um die amerikanische American-Football-Meisterschaft zwischen den New England Patriots und den Philadelphia Eagles in Madden NFL 18 hat ergeben, dass die AFC-Champions der Patriots um Superstar-Quarterback Tom Brady einmal mehr das Glück auf ihrer Seite haben. Schenkt man EAs Simulation Glauben, dann geht das Spiel mit 24:20 an den Favoriten und gefühlten Dauerfinalisten - auch wenn es bis zum Schluss spannend bleibt.

In der CPU-vs-CPU-Simulation mit aktuellen Rostern auf All-Pro-Schwierigkeit wiegt das Spiel lange Zeit hin und her. Die nahe Boston ansässigen Patriots sehen schon wie der sichere Sieger aus, doch 1:44 Minuten vor dem Ende verliert Running Back Dion Lewis den Ball. Die Eagles um Backup-Quarterback Nick Foles bekommen also noch eine letzte Chance und gelangen noch in die gegnerische Hälfte. Mit dem letzten Passversuch hat Foles die Chance, das Spiel zugunsten der Eagles zu entscheiden, doch das lange Brot des Quarterbacks wird von Cornerback Stephon Gilmore abgewehrt. Ball game: Brady setzt sich abermals die Krone auf!

Ist der Super Bowl damit quasi schon entschieden? Fakt ist, dass die alljährlichen Simulationen von EA eine durchaus beachtliche Trefferquote haben. In 14 bislang durchgeführten Super-Bowl-Simulationen lag das Spiel immerhin 10 Mal richtig! Gerade auch in den letzten Jahren lag man richtig. So wurde der Sieg der Patriots über die Atlanta Falcons im Jahr 2017 korrekt prognostiziert, und 2015 beim Spiel von New England gegen die Seattle Seahawks lag man sogar mit dem genauen Score von 28:24 für die Patriots richtig.

Die Philadelphia Eagles werden trotz des Ausfalls ihres jungen Star-Quarterbacks Carson Wentz sicherlich alles daran setzen, EA eines Besseren zu belehren. Für wen haltet ihr es in diesem Jahr beim Super Bowl?