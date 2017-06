Nachdem man FIFA 17 im vergangenen Jahr erstmals einen Story-Modus verpasst hat, wird das diesjährige Madden ebenfalls eine Handlung bieten.

In dem "Longshot" genannten Modus erlebt ihr die Geschichte von Devin Wade, der als Quarterback der Universität von Texas für Aufsehen gesorgt hat und sein Können in der NFL beweisen muss. Dabei wird euch unter anderem das virtuelle Ebenbild des Oscar-Gewinners Mahershala Ali (u.a. Moonlight, House of Cards) begleiten.

Madden NFL 18 erscheint am 25. August für PlayStation 4 und Xbox One.

Madden NFL 18 - E3 2017 Longshot Reveal Trailer Nach FIFA im vergangenen Jahr mit "The Journey" erhält in diesem Jahr auch Madden NFL 18 mit "Longshot" einen Story-Modus.

