Der Entwickler und Publisher Electronic Arts hat bekanntgegeben, welcher Star das Cover vom kommenden Madden NFL 18 zieren wird. Es handelt sich um den fünfmaligen Super Bowl Champion Tom Brady. "Das Cover von Madden NFL 18 ist eine große Ehre für mich. Speziell da ich seit meiner Kindheit die Reihe neben den EA Headquarters in der Bay Area gespielt habe", erklärt der Quarterback der New England Patriots.

Auch zum Madden-Fluch nahm Brady Stellung, nachdem sich in den vergangenen Jahren die Cover-Stars immer mal wieder in der darauffolgenden Saison verletzt haben. Zuletzt hatte es Rob Gronkowski von den New England Patriots getroffen. Brady dazu: "Ich glaube nicht an Flüche und nehme auch diese Herausforderung gerne an!"

Madden NFL 18 erscheint am 25. August für Xbox One und PlayStation 4. Erstmals wurde die Frostbite-Engine im Entwicklungsprozess der Reihe genutzt. Weitere Details, unter anderem zu einem neuen Spielmodus, werden am 10. Juni im Rahmen der EA-Play-Konferenz zur E3 bekanntgegeben.