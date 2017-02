Dieses Team gewinnt in der Super-Bowl-Prognose

In der Nacht von Sonntag auf Montag findet der Super Bowl 51 zwischen den New England Patriots und den Atlanta Falcons statt. Wie gewohnt hat EA Sports das Spiel der Spiele im aktuellen Madden NFL simuliert und versucht so eine Prognose über den Ausgang abzuliefern.

Laut der traditionellen Super-Bowl-Prognose in Madden NFL 17 werden die New England Patriots um Star-Quarterback Tom Brady das bessere Ende für sich haben. Dank eines Touchdowns im letzten Drive bringen die Pats Brady den fünften Ring ein; der Endstand lautet 27:24. In der Simulation wird der 39-jährige Brady zudem als MVP des Spiels ausgezeichnet.

Als Quatsch sagt ihr? Die Super-Bowl-Vorschau von EA Sports ist eine der bekanntesten Prognosen der Welt und lag schon häufiger goldrichtig. Zuletzt gelang dies beispielsweise auch 2015, als die New England Patriots zuletzt im Super Bowl angetreten waren. Die Simulation ergab nicht nur den richtigen Sieger, sondern auch den exakten Endstand. Zudem wurde simuliert, dass New England einen Rückstand von zehn Punkten im dritten Viertel aufholen würde. Die für Julian Edelman damals vorausgesagten 109 Yards am Ende der Partie unterschritt der Receiver um gerade einmal drei Yards.