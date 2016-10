Der aktuelle Football-Titel Madden NFL 17 ist vor allen Dingen in den USA erfolgreich unterwegs. Wenn ihr euch in hiesigen Gefilden noch nicht zum Kauf durchringen konntet, habt ihr nun die Chance, euch das Spiel erstmal anzusehen.

EA Sports macht Madden NFL 17 an diesem Wochenende nämlich weltweit kostenfrei spielbar. Einen entsprechenden Zugang gibt es sowohl auf der Xbox One als auch der PlayStation 4 für lau.

Die Aktion läuft bereits und wird bis einschließlich Montag, den 10. Oktober, andauern. Im Zuge dessen könnt ihr die vollständige Version von Madden NFL 17 ausprobieren, also euch auch ein Bild von den neuen Skill-Moves für Running Backs, den Verbesserungen im Franchise-Modus sowie den Inhalten von Ultimate Team machen. Im Modus "Play the Moments" könnt ihr direkt bei wichtigen Third Downs oder entscheidenden Spielzügen in das laufende Geschehen eingreifen.

Habt ihr EA Access abonniert, könnt ihr euch die digitale Vollversion für die Xbox One auch mit einem Rabatt von zehn Prozent zulegen.