Der im vergangenen Jahr Pleite gegangene Gaming-Hardware-Hersteller Mad Catz feiert offenbar seine Wiedergeburt. Unter neuem Management sollen bereits auf der CES im Januar neue Produkte vorgestellt werden.

Mad Catz meldete im März 2017 Insolvenz an, nachdem die Umsätze zurückgingen und die Involvierung in den Musiktitel Rock Band 4 kräftig in die Hose gegangen war. Nun ist der Hersteller offenbar unter neuem Management wieder im Rennen. Mad Catz Global Unlimited aus Hongkong will versuchen, den bekannten Namen wieder zu etablieren.

Bereits auf der CES 2018 in Las Vegas will der Hersteller in der kommenden Woche neue Produkte vorstellen. Dabei werden bereits bekannte Serien weiterentwickelt, darunter R.A.T.-Mäuse, S.T.R.I.K.E.-Tastaturen, F.R.E.Q.-Headsets und G.L.I.D.E.-Mauspads.

Die neue R.A.T. Air Maus soll auf eine kabellose Aufladung über das Mauspad setzen, ähnlich des von Logitech vorgestellten Powerplay. Die S.T.R.I.K.E. 4 Tastatur setzt auf mechanische Tasten und Alugehäuse nebst RGB-Beleuchtung. Details zu den verschiedenen Produkten sollen im Rahmen der Messe angekündigt werden. Bisher wurden lediglich einige Produktfotos veröffentlicht: