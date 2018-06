LucidSound kündigte heute mit den LS31 und LS41 Wireless-Modellen zwei neue Headsets an, die in der kommenden Woche auf der E3 in Los Angeles erstmals dem Publikum präsentiert werden sollen.

Bei LS31 und LS41 handelt es sich um Nachfolgemodelle der bereits bekannten LS30 und LS40, jedoch mit einer ganzen Batterie an Verbesserungen. So erhält das LS31 verbesserte Treiber und Verstärkung, sowie eine Änderung von den runden zu ovalen Ohrmuscheln für mehr Bequemlichkeit. Dafür sollen auch ein flexibles Kopfband sowie austauschbare Ohrpolster sorgen. Ein deutlich verbessertes Mikrofon soll klaren Chat auf PC, PS4 und Xbox One bieten.

Das LS41 erhält ähnliche Verbesserungen. Zudem unterstützt es DTS Headphone:X Surround Sound auf allen aktuellen Konsolen, die Verbindung wird über einen verbesserten USB-Sender hergestellt. Die Akkulaufzeit wurde zudem auf bis zu 20 Stunden erhöht. Die beim LS31 genannten neuen Features kommen auch beim LS41 zum Tragen.

Zu etwaigen Release-Terminen oder Preisen hat sich LucidSound bisher allerdings noch nicht geäußert. Wir gehen mal davon aus, dass es im Rahmen der E3 weitere Infos gibt.