Schlechte Nachricht für Xbox-One-Spieler, die auf die neuen Headsets von LucidSound warten: Der Hersteller verkündete die Verschiebung der neuen Modelle LS15X und LS35X.

Headset-Hersteller LucidSound kündigte am Wochenende die Verschiebung der beiden neuen Headsets LS15X und LS35X auf das erste Quartal 2018 an. In einem Newsletter wandte sich Firmenchef Chris Von Huben an die Spieler und betonte die hohen Qualitätsstandards des Herstellers und dass man die Kunden lieber durch eine Terminverschiebung verärgere, als durch Mängel bei den Produkten.

Ursächlich für die Verschiebung sind offenbar Probleme mit der Firmware der beiden Xbox-One-Headsets, die noch nicht vollständig fertiggestellt zu sein scheint.

Beim LS15X handelt es sich um ein neues kabelloses In-Ear-Headset mit Nackenbügel für die Microsoft-Konsole, während das LS35X ein neues Wireless Surround Headset mit Nutzung der Xbox-One-Wireless-Technologie darstellt. Beide Headsets sollten ursprünglich im Herbst 2017 erscheinen.