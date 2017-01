Der noch junge Headset-Hersteller LucidSound hat sich offenbar die Lizenz für Produkte für Xbox One (S) gesichert und will in 2017 erste Produkte für die Konsole auf den Markt bringen.

LucidSound konnte bereits mit dem ersten Gaming-Headset, dem LucidSound LS30, eine Menge Freunde finden, vor allem aufgrund des hervorragenden Klangs (LS30 Test). Nachdem nun mit dem LS20 Amplified Universal Gaming Headset und dem LS40 Wireless Surround Universal Gaming Headset weitere Produkte in der Pipeline sind, setzt der Hersteller auf weiteren Ausbau des Portfolios.

Wie im Rahmen der CES 2017 in Las Vegas bekannt gegeben wurde, hat sich LucidSound die Lizenz für Audioprodukte für Xbox One (S) gesichert und wird im Verlauf des Jahres weitere Details zu einer neuen Reihe von Produkten für die Konsole ankündigen. Wir sind gespannt und bleiben am Ball.