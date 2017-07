Weiterer Japan-Rollenspiel-Nachschub für 2018. Square Enix hat soeben den Termin für das neue Rollenspiel der Entwickler von I Am Setsuna, Lost Sphear, bekannt gegeben.

Erst im Mai kündigte Square Enix das zweite Spiel des Entwicklerstudios Tokyo RPG Factory an (Zur News: Neues Rollenspiel der I-Am-Setsuna-Entwickler angekündigt). Schon damals nannte der Publisher Anfang 2018 als Erscheinungszeitraum für Lost Sphear, das genauso wie das Erstlingswerk des Studios, I Am Setsuna, ein Rollenspiel ist. Nun konkretisierte Square Enix den Veröffentlichungstermin. Lost Sphear erscheint in Europa am 23. Januar 2018 für PlayStation 4, Nintendo Switch und über Steam für den PC.

Genauso wie I Am Setsuna, haben es sich die Entwickler bei Lost Sphear zum Ziel gemacht, die Nostalgie klassischer JRPs mit neuer Technologie umzusetzen. Das neue Rollenspiel setzt dabei auf bekannte Elemente des Vorgängers, soll aber verbessertes Gameplay und ein überarbeitetes Kampfsystem, das individuelle Strategien ermöglicht, bieten. Zudem wird es möglich sein nahtlos zwischen den Umgebungen zu wechseln.

Die Geschichte von Lost Sphear handelt von dem Jungen Kanata, der nach dem Erwachen aus einem Alptraum feststellen muss, dass seine abgelegene Heimatstadt wie von Geisterhand verschwindet. Es ist an ihm den Untergang seiner Heimat abzuwenden und so bricht er zu einer Reise auf, um die Welt wieder aufzubauen. Möglich ist ihm dies durch die Macht seiner Erinnerungen und Gedanken.

Lost Sphear kann bereits über den PlayStation Store und Steam vorbestellt werden. Vorbesteller erhalten auf der Sony-Konsole das dynamische PS4-Design „Memoirs of the Moon“ und auf dem PC einen speziellen Lost-Sphear-Hintergrund. Auf beiden Systemen winken zudem zwei Musiktracks als Bonus. Wer eine physische Version bevorzugt, kann diese für PlayStation 4 und Nintendo Switch exklusiv im Online Shop von Square Enix bestellen. Auch hier erhalten Vorbesteller nach Release zwei Musiktracks.