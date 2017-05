Square Enix hat das nächste Spiel der Tokyo RPG Factory angekündigt. Ähnlich wie I Am Setsuna. das Erstlingswerk des Studios, dienen klassische japanische Rollenspiele als Vorbild für Lost Sphear. Neben erste Screenshots wurde auch ein erster Trailer veröffentlicht.

Mit Lost Sphear wurde das zweite Spiel der Tokyo RPG Factory von Square Enix angekündigt. Nach I Am Setsuna widmen sich die Entwickler erneut einem japanischen Rollenspiel, das sich an klassischen Genre-Hits orientiert und diese mit moderner Technologie verbindet. Optisch erinnert Lost Sphear stark an das Erstlingswerk des 2014 gegründeten Studios.

Die Geschichte von Lost Sphear handelt von dem Jungen Kanata, der zu Beginn in einer abgelegenen Stadt lebt und aus einem schrecklichen Albtraum erwacht. Kanata muss feststellen, dass seine Heimatstadt wie von Geisterhand verschwindet. Mit dem Wunsch, den Untergang seiner Heimat abzuwenden, bricht Kanata zu einer Reise auf, um die Welt wieder aufzubauen. Dies ist ihm durch die Macht seiner Erinnerungen und Gedanken möglich.

Im Vergleich zu I Am Setsuna versprechen Square Enix und Tokyo RPG Factory den Ausbau der bekannten Elemente. So soll Lost Sphear verbessertes Gameplay und ein überarbeitetes Kampfsystem bieten. Während der Kämpfe wird es möglich sein die Position der Helden frei zu verändern. Der Wechsel zwischen den Umgebungen soll dieses Mal nahtlos erfolgen.

Lost Sphear soll Anfang 2018 für PlayStation 4, Nintendo Switch und über Steam für den PC erscheinen. Neben einer digitalen Veröffentlichung, bietet Square Enix für die beiden Konsolen-Versionen exklusiv im eigenen Online-Store physische Varianten des Rollenspiels an. Vorbesteller erhalten dort zwei Musik-Tracks als Bonus. Die Vorbestellung ist bereits auf der offiziellen Lost-Sphear-Webseite möglich. Dort könnt ihr auch einen ersten Eindruck vom Soundtrack des Spiels erhalten.