Logitech stellt mit der Logitech C922 Pro Stream Webcam das neueste Modell der Webcam-Familie vor. Speziell konzipiert für die Anforderungen von Streamern ermöglicht sie dynamische und realistische HD-Videos in 1080p und 30 Frames per Second (fps) oder 720p bei 60 fps.

Mit der C922 Pro Stream Webcam können Videos in HD mit 60 fps aufgezeichnet und gestreamt werden. Die Bewegungen werden fließend übertragen, in derselben Geschwindigkeit, in der gespielt wird. Darüber hinaus verfügt die Webcam über eine dynamische Hintergrundersatzfunktion, die dank intelligenter Formerkennung den Spieler vom Hintergrund abhebt. Umständliches Hantieren mit einem Green Screen soll damit der Vergangenheit angehören. Zudem können sich Spieler jetzt ihre Darstellung über das eigene Video auf dem Gaming-Stream mit beliebten Broadcasting-Apps wie OBS und XSplitlegen.

Hinzu kommt eine automatischen Belichtungskorrektur und Autofokus, zwei geräuschkompensierende Kugelmikrophone sollen für sauberen Klang sorgen. In enger Zusammenarbeit mit XSplit hat Logitech die Live-Streaming- und Recording-Anwendungen in die C922 Webcam integriert. Voreingestellte Funktionen bieten zudem eine hohe Anwenderfreundlichkeit. Die C922 Webcam kommt im Paket mit einer Premiumlizenz von XSplit (3 Monate).

Die C922 Pro Stream Webcam von Logitech ist ab heute über Logitech.com zum empfohlenen Einzelhandelspreis von € 99,99 erhältlich.