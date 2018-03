Logitech erweitert das Portfolio an Gaming-Peripherie um das neue 2.1-Lautsprechersystem G560 sowie die mechanische Tastatur G513 Carbon. Somit sorgt der Hersteller nach langer Zeit mal wieder für lautstarken PC-Sound.

Logitech kündigt gleich zwei neue Produkte an, um damit das Gaming-Portfolio zu erweitern. Die größte Überraschung dabei ist das neue Speaker-System G560 - nach langer Zeit endlich mal wieder Brüllwürfel des Herstellers.

Beim G560 handelt es sich um ein 2.1-System mit Subwoofer und zwei Lautsprechern, das mit 240 Watt reichlich Power unter der Haube hat und zudem DTS:X Positional Audio unterstützt. Hinzu kommt die Logitech Lightsync Technologie, die den Seitenlautsprechern RGB-Beleuchtung verpasst, die auf Wunsch an die Klänge oder auch bestimmte Zonen des Bildschirms angepasst werden kann, wodurch jede Menge immersive Ambient-Effekte erzeugt werden können. Die Steuerung der Beleuchtung, ebenso wie Feineinstellungen des Klangbilds, erfolgen über die neue Version der Logitech Gaming Software.

Als Anschlussmöglichkeiten stehen USB, BlueTooth 4.1 und ein 3,5-mm-Klinkenanschluss zur Verfügung. Diese können zum Teil parallel befeuert werden, sodass ihr beim Zocken zusätzlich Musik von eurem Smartphone hören könnt. Die Logitech G560 PC Gaming Speaker sollen im April für 249 Euro auf den Markt kommen. Bei einem Event in Hamburg hinterließ das System bereits einen sehr guten Eindruck. Unser Test folgt in Kürze, ein Testmuster hat bereits seinen Weg in unsere Redaktion gefunden.

Mit der Logitech G513 wurde zudem eine neue Tastatur angekündigt, eine Weiterentwicklung der bekannten G413. Die Tastatur setzt ebenfalls auf die oben erwähnte Lighsync-Technologie, sodass Synchronisierung der RGB-Beleuchtung eurer Peripherie möglich ist. Die Tastatur kommt in zwei Farbvarianten mit Carbon-farbiger oder silberner Aluminiumplatte.

Das Keyboard ist mit den Logitech-eigenen Romer-G Switches bestückt, wobei dieses Mal neue lineare sowie die bekannten taktilen Schalter zur Auswahl stehen. Erstere überzeugen durch einen sehr weichen und präzisen Anschlag. Die Tastatur verfügt zudem über eine Handballenauflage mit weichem Memory-Foam-Polster und weichem Kunstlederüberzug. Auch ein USB-2.0-Passthrough für den Anschluss einer Maus oder eines Headsets ist vorhanden. Die G513 erscheint ebenfalls im April für voraussichtlich 179 Euro. Auch hier liegt uns bereits ein Testmuster vor, zu dem wir euch in Kürze Näheres verraten.