Logitech G veröffentlicht die neue G413 Gaming Tastatur mit einzigartigen, mechanischen Romer-G-Schaltern. Die Tastatur ist ab sofort im auf der Logitech-Website erhältlich.

Logitech G hat heute den Marktstart der neuen Logitech G413 Gaming Tastatur bekanntgegeben. Das Keyboard ist mit Logitechs exklusiven mechanischen Romer-G-Schaltern bestückt. Die Logitech Romer-G-Schalter werden bei einer Anschlagdistanz von 1,5 mm ausgelöst und sollen dadurch bis zu 25 Prozent schneller als gewöhnliche mechanische Schalter agieren.

Zudem ist sie mit einer gebürsteten eloxierten Aluminium-Oberfläche, USB-Passthrough und einer präzise steuerbaren Tastaturbeleuchtung ausgestattet. Die USB-Passthrough-Funktion bietet Stromversorgung und eine schnelle Datenverbindung für alle USB-Geräte. Schnellzugriffe für die Medienwiedergabe sind bei der Logitech G413 Tastatur ebenfalls über die FN-Tasten für folgende Funktionen vorhanden: Lautstärke, Play, Pause, Stumm, Spielmodus, Tastaturbeleuchtung und viele mehr. Die FN-Toggle-Funktion der Logitech Gaming Software (LGS) erlaubt standardmäßig die Konfiguration von Schnellzugriffen für Medien.

Die Logitech G413 ist in zwei Versionen zum Preis von 99,99 Euro erhältlich: in Carbon mit roter Beleuchtung sowie in einer silbernen Variante mit weißem Hintergrundlicht.