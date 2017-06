Logitech hat sich etwas Neues ausgedacht: Die Akkus der beiden Wireless-Mäuse G703 und G903 können via Mauspad aufgeladen werden, ganz ohne Kabel.

Möglich wird dies durch eine Powerplay genannte neue Technolgie, die durch elektromagnetische Schwingungen ein Energiefeld über der Oberfläche des Mauspads erzeugt. Über ein Powercore genanntes Modul an der Maus wird die Energie in den Ladestrom umgewandelt, der die Akkus der Maus sogar während des Zockens auflädt. Das Energiefeld soll sich dabei nicht störend auf die Wireless-Übertragung der Mäuse auswirken. Die Dicke des Mauspads soll dabei nicht zwei Millimeter überschreiten.

Leere Mausakkus dürften damit der Vergangenheit angehören, da sich die Maus sogar während der Benutzung stetig auflädt. Die Mauspads gibt es sogar in harter und weicher Ausführung. Das magnetische Powercore-Modul kann derzeit mit der G903 und der G703 genutzt werden, die Verwendung mit weiteren kommenden Mäusen ist gegeben, da das Modul schlicht per Magnet befestigt wird.

Die beiden neuen Mäuse setzen hinsichtlich der Wireless-Technik auf die mit der G900 eingeführte Lightspeed-Technologie, die bei Labormessungen sogar schnellere Übertragungsraten als so manche Kabelmaus erzielt hat. Als zusätzlicher Vorteil wird nun kein USB-Dongle mehr für den Wireless-Betrieb eingesetzt, der Sender befindet sich mit am Mauspad, das via USB-Kabel an den Rechner angeschlossen wird. Dadurch werden eventuelle Übertragungsfehler noch weiter minimiert.

Bei der G703 handelt es sich um eine neue Variante der G403, die G903 basiert auf dem Wireless-Flaggschiff, der G900. Die G703 und die G903 können bei Logitech im Bundle mit dem Powerplay-Mauspad nebst Powercore-Modul vorbestellt werden. Für das G703-Set fallen aktuell 199,98 US-Dollar an, die G903 kostet satte 249,98 US-Dollar. Beide Nager nebst Pad sollen noch im Juni auf den Markt kommen.