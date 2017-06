Logitech G, eine Marke von Logitech International, bringt mit dem Logitech G433 7.1 Gaming Headset und dem Logitech G233 Prodigy Gaming Headset zwei neue Kopfhörer auf den Markt.

Beide Headsets sind mit Pro-G Lautsprechern versehen, die aus Hybrid-Meshmaterialien bestehen und eine hochqualitative Audioleistung mit klaren, präzisen Höhen und satten Tiefen bei minimaler Verzerrung liefern sollen. Darüber hinaus steckt im Logitech G433 die DTS Headphone:X 7.1-Technologie, die eine 7.1 Lautsprecherplatzierung und Audiopositionierung simuliert. Die Lautstärke der sieben Audiokanäle ist individuell einstellbar.

Das Logitech G433 ist in einer wasser- und schmutzabweisenden Stoffveredelung ausgeführt und in vier Farben erhältlich: Royal Blue, Fire Red, Triple Black und in einem speziellen Camo Blue; diese Headsets werden exklusiv über ausgewählte Händler verkauft. Das Logitech G233 besteht aus einem weichen schwarzen Material mit cyanblauen Ohrpolstern.

Beide Headsets sind mit atmungsaktiven Sport-Mesh-Ohrpolstern versehen. Für die Reinigung können sie abgenommen werden. Das Logitech G433 umfasst zudem einen zweiten Satz Ohrpolster aus Mikrofaser.

Beide Headsets verfügen über ein abnehmbares Boom-Mikrofon mit einem Popschutz zur klaren Sprachunterhaltung und Verständigung. Beide Kopfhörer funktionieren mit PC, Konsole, unter anderem mit der Xbox One, PlayStation 4 und Nintendo Switch, sowie mit Mobilgeräten.

Die Logitech G433 und Logitech G233 Gaming Headsets sind weltweit voraussichtlich im Juni 2017 zum UVP von 129 Euro bzw. 89,99 Euro erhältlich.