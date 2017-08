Logitech hat im Zuge der gamescom 2017 eine neue Webcam angekündigt. Die Brio 4K Stream Edition richtet sich vorwiegend an Gamer und Streamer.

Hardwarehersteller Logitech hat eine neue Webcam im Programm, die vorwiegend für Livestreams ausgelegt ist. Die Brio 4K Stream Edition soll bei der Gesichtserkennung jedes kleine Detail registrieren und in der Lage sein 1080p-HD-Videos bei 60 Bildern pro Sekunde zu erzeugen. Weiterhin verfügt die Webcam über Ultra HD 4K und High Dynamic Range (HDR). Zudem passt sich die Brio 4K Stream Edition automatisch an veränderte Lichtverhältnisse an. Auch im Zoom unterstützt die Webcam unabhängig von der Lichtverhältnissen Full-HD-Videos.

„Streaming hat sich zu einem sozialen Phänomen entwickelt. Mittlerweile sind Gamer doppelt so lang damit beschäftigt, Spiele zu verfolgen als selbst zu spielen. Live-Streams auf Twitch™, Youtube® und Mixer ersetzen den Fernseher, und eine ganze Generation trifft sich dort,” so Guillaume Bourelly, Senior Portfolio und Product Manager für Webcams bei Logitech. „Mit BRIO in der 4K STREAM EDITION optimieren wir unsere bekannte BRIO Webcam. Die neue Webcam hat alles an Bord, was sich ein professioneller Streamer wünscht, um perfekt mit dem Publikum zu interagieren: Alle Details werden live in 4K erfasst und das Streamen erfolgt im Bildfrequenz-Prioritätsmodus in 1080p bei 60 Bildern pro Sekunde und konstanter Bildfrequenz. Zudem ist XSplit Broadcaster für die Übertragung von Videos auf Streaming-Plattformen in die BRIO 4K STREAM EDITION integriert.”

Die Bildfrequenz von 1080p bei 60 Bildern pro Sekunde werden durch einen entsprechenden Prioritätsmodus erzeugt. Durch diesen sollen Verzögerungen oder Zeitabstände bei Aufnahmen und Wiedergaben in Zeitlupe verhindert werden. Dank der AI-App ChromaCam von Personify ist es möglich Hintergründe entweder verschwommen darzustellen, komplett zu entfernen oder neu zu platzieren. Zudem kann das Sichtfeld der Brio 4K Stream Edition angepasst werden, um etwa das Bild nur auf den Streamer selbst zu lenken oder einen größeren Umgebungsschnitt zu zeigen.

Für die Brio 4K Stream Edition hat Logitech außerdem eine Kooperation mit dem Gaming Broadcast-Softwareunternehmen SplitmediaLabs. Dadurch wurden XSplit Broadcaster und XSplit Gamecaster optimiert. Die entstandene Streaming-Lösung soll 4K-Kompatiblität bei hoher Bildfrequenz ermöglichen. Beim Kauf der Brio 4K Stream Edition ist neben den Apps XSplit Broadcaster und XSplit Gamecaster auch eine kostenlose 12-monatige Premium XSplit-Lizenz enthalten. Zusätzlich ist es durch die Unterstützung von OBS möglich sofort mit dem Streamen zu beginnen.

Die Logitech Brio 4K Stream Edition Kamera ist ab sofort erhältlich. Der UVP der Webcam beträgt 249 Euro.