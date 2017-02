Kurzinfo

'Lock’s Quest – Hüter der Welt' ist der einzige Titel, bei dem der Spieler „Stein für Stein“ eine virtuelle Welt erschafft, um seine Heimat gegen einfallende Feinde zu verteidigen. Durch die innovative Verwendung des Nintendo DS-Stylus kann der Spieler komplett in den Aufbau- und Entwurfsprozess eintauchen. Construction Combat: Lock’s Quest wird derzeit von 5th Cell entwickelt, den brillanten Schöpfern von 'Drawn to Life', einem der meistverkauften eigenen Lizenzen von THQ für Nintendo DS in 2007. In 'Construction Combat: Lock’s Quest' übernimmt der Spieler die Rolle des jungen Helden Lock und verteidigt seine Heimat gegen die drohenden Angriffe feindlicher Roboter. Als Archineer (einer Mischung aus „Architekt“ und „Ingenieur“) verwendet Lock seine besonderen Fähigkeiten, um heilige Artefakte durch die Erschaffung neuer Bauwerke vor den Eindringlingen zu schützen. Der Spieler kann dabei verschiedene Materialien wie Stein, Metall oder Holz verwenden, um Verteidigungstürme zu entwerfen und auf dem Schlachtfeld zu platzieren. Des Weiteren stehen mehrere ausgefallene Waffen wie Treibsandfallen und Klebstoff-Kanonen zur Verfügung.