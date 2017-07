Little Witch Academia: Chamber of Time

Im kommenden Jahr 2018 erscheint Little Witch Academia: Chamber of Time in Europa. Nun hat Bandai Namco im Zuge eines Live-Streams neue Informationen zu dem Action-Rollenspiel auf Basis der hierzulande bei Netflix verfügbaren Anime-Serie bekannt gegeben.

Anfang Juli hat Bandai Namco mit Little Witch Academia: Chamber of Time ein Action-Rollenspiel zur Netflix-Serie Little Witch Academia angekündigt. Während eines Live-Streams hat der japanische Publisher und Entwickler nun neue Informationen sowie einen neuen Trailer veröffentlicht. Ähnliche Live-Streams sollen monatlich bis zum Release des Spiels in Japan erfolgen. Der nächste ist für den 20. August angekündigt.

Bisher waren für Little Witch Academia: Chamber of Time Serien-Heldin Akko Kagari und ihre beiden Freundinnen Lotte Yanson und Sucy Manbavaran als spielbare Figuren angekündigt. Wie Bandai Namco nun enthüllt hat, bleibt es jedoch nicht dabei. Mit Amanda O'Neill, die von Arisa Shida gesprochen wird, Constanze Albrechtsberger, deren Sprecherin Rie Murakawa ist und der von Reina Ueda vertonten Jasminka Antonenko, stehen drei weitere bekannte Charaktere aus der Anime-Serie zur Verfügung.

Während der Frage-und-Antwort-Runde am Ende des Live-Streams bestätigte Produzent Yosuke Futami, dass die Spieler in Little Witch Academia: Chamber of Time in der Lage sein werden, fast die gesamte Luna Nova Magical Academy zu erkunden. Außerdem soll fast jeder Student einen Auftritt im Spiel haben. Die Anzahl der aus der Anime-Serie bekannten Charaktere liegt bei über vierzig.

Zusätzlich wurde bekannt gegeben, dass der offizielle Theme-Song des Spiels „Toki no Mirage“ von Yuiko Ohara sein wird. Die Sängerin war bereits mit dem Ending-Song „Hoshi wo Tadoreba“ an der Serie beteiligt. Auch hat Bandai Namco die Illustration des Boxart enthüllt.

Bei Little Witch Academia: Chamber of Time handelt es sich um ein Side-Scrollendes Action-Rollenspiel, das an Spiele wie Odin Sphere: Leifthrasir erinnert. Die Geschichte folgt Akko Kagari, die inspiriert von der Magierin Shiny Chariot beschließt sich als normales Mädchen an der Luna Nova Magical Academy, die Magerinnen ausbildet, einzuschreiben. Dort freundet sie sich mit einigen ihrer Mitschülerinnen an. Kurz vor den Sommerferien werden die jungen Hexen Zeugen eines übernatürlichen Ereignisses, das den Anfang eines großen Abenteuers darstellt.

Little Witch Academia: Chamber of Time erscheint in Japan am 30. November 2017 für PlayStation 4. Europäische und amerikanischer Spieler müssen sich bis zur Veröffentlichung für PC und PlayStation 4 noch bis Anfang 2018 gedulden.