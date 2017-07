Little Witch Academia: Chamber of Time

Fans von Action-Rollenspielen dürfen sich im kommenden Jahr 2018 über einen weiteren Genre-Vertreter freuen. Bandai Namco hat ein neues Spiel basierend auf einer Netflix-Serie angekündigt.

Bandai Namco hat mit Little Witch Academia: Chamber of Time zum Start in die neue Woche ein weiteres Spiel angekündigt. Dabei handelt es sich um ein Action-Rollenspiel für PlayStation 4 und PC (via Steam), das auf der Netflix-Serie "Little Witch Academia" basiert. Gespielt wird dabei im Sidescrolling-Stil.

Der Release des Titels ist im Frühjahr 2018 in Europa eingeplant, wie der Publisher ebenfalls bereits bestätigt. Dabei verspricht man eine Mischung aus 3D-Action-JRPG und Sidescrolling-Beat'em-Up. Die Anime-Serie von Studio Trigger aus Tokio ist in hiesigen Gefilden exklusiv bei Netflix zu sehen.

Inspiriert von der berühmten Hexe Shiny Chariot, hat sich das völlig normale Mädchen Atsuke "Akko" Kagari für die Luna-Nova-Magier-Akademie eingeschrieben – eine hoch angesehene Schule für junge Mädchen, die eine Hexe werden möchten. Auf der Schule ändert sich Akkos Leben grundlegend und sie findet neue Freunde, die ein fester Teil ihres alltäglichen Lebens werden. Kurz vor den anstehenden Sommerferien werden die jungen Hexen in der Akademie Zeugen eines übernatürlichen Ereignisses, als die sieben Wunder ein Ritual durchführen, das seit Jahrhunderten weitergegeben wird. Dies ist der Anfang eines großen Abenteuers, das das Leben der jungen Freunde für immer verändern wird.