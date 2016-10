Erst im August kündigten die Entwickler von Tarsier Studios Little Nightmares an. Nun wurden weitere Details zum Plattformer, der via Bandai Namco veröffentlicht wird, bekannt.

Irgendwann im Frühjahr 2017 soll der Release von Little Nightmares für PS4, Xbox One und PC erfolgen. In einem Interview mit OnlySP offenbarte Senior Narrative Designer Dave Mervik nun, was auch dann erwartet.

Laut Mervik peilt der schwedische Entwickler für die Geschichte des Spiels eine Dauer von rund sechs bis acht Stunden ein; solange soll euch der Titel folglich auch beschäftigen.

Das Besondere am Spiel: Es gibt keinen einzigen Dialog in dieser Spielzeit. Auf diese Art und Weise wolle man sicherstellen, dass die Geschichte in der Spielwelt besteht und nicht nur in einigen Cutscenes oder Dialogen. Gleichzeitig lässt man trotz narrativem Ansatz so auch mehr Raum für verschiedene Interpretationsmöglichkeiten.