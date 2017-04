Playdead's Inside gratis bei Vorbestellung via GOG.com

Little Nightmares

Bei GOG.com erhaltet ihr derzeit beim Kauf von Little Nightmares das Spiel Inside kostenlos als Beigabe. Dieses Angebot ist ab sofort gültig und endet zwei Wochen nach Veröffentlichung des Titels.

Wer sich für das kommende Little Nightmares interessiert und seine Vorbestellung bei GOG.com tätigt, der kann doppelt abgreifen. In Zusammenarbeit mit Bandai Namco Entertainment und den Tarsier Studios erhalten alle Käufer, die den Titel vor oder bis zu zwei Wochen nach Veröffentlichung erwerben, das Spiel Inside vom Entwicklerstudio Playdead kostenlos dazu. Solltet ihr den Titel bereits besitzen, dann könnt ihr einen Geschenkcode für einen Freund anfordern.

Das exklusive Angebot für Little Nightmares und Inside zum Preis von 19,99 Euro ist ab sofort auf GOG.com erhältlich. Little Nightmares von den schwedischen Entwicklern erscheint am 28. April.