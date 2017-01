Little Nightmares

Das gruselige Indiespiel Little Nightmares entführt euch in eine düstere und skurrile Welt, die euch mit den tiefsten Ängsten eurer Kindheit konfrontiert. Bevor der Titel im April erscheint, könnt ihr ihn bei Gamesplanet bereits zum Schnäppchenpreis vorbestellen.

Die Jungs und Mädels von Gamesplanet bieten Little Nightmares derzeit mit einem Rabatt in Höhe von 15 Prozent zum Vorbestellen an. Somit zahlt ihr nur noch 16,99 Euro und sichert euch obendrein noch folgende Vorbesteller-Boni:

Original Soundtrack

Exklusiver Bildschirmhintergrund

In-Game Masken

Vogelscheuchensack

Teekannenmaske

Hier geht's zum Angebot.