Wer von Little Nightmares nicht genug bekommen kann, wird von Bandai Namco mit einem Expansion Pass weiter versorgt.

Bandai Namco und die Tarsier Studios haben bekannt gegeben, dass in Kürze ein Expansion Pass für das Grusel-Abenteuer Little Nightmares namens Geheimnisse des Schlunds erhältlich sein wird. Durch den Expansion Pass erhält das Spiel drei neue Kapitel, welche eine Parallelgeschichte zur Handlung erzählen. Der Pass sowie die Complete Edition, die das Basisspiel und den Expansion Pass enthält, können ab heute auf Steam, GOG.com, PlayStation Network sowie im Xbox Live Store vorbestellt werden.

Little Nightmares wurde ursprünglich am 18. April 2017 für PlayStation 4, Xbox One und PC angekündigt. Darin durchlebt ihr als Mädchen Six die Schrecken aus der Perspektive eines Kindes und erinnert euch, warum ihr manches vor vielen Jahren noch gefürchtet habt.