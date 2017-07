Im ersten Kapitel dieser Escape Story schlüpft ihr in die Rolle von "Der Ausreißer" Kid, einem Mitgefangenen von Six, der parallel zu ihrem gruseligem Abenteuer seinen eigenen Weg aus dem überfluteten finsteren Keller in die Freiheit sucht. Um an diesem unwirtlichen Ort zu überleben, muss der Charakter wasserbasierte Rätsel lösen und auf der Flucht vor den Fängen der Oma, durch die heimtückischen Gewässer fliehen.

Das zweite Kapitel namens "Der Unterschlupf" wird im November veröffentlicht, das dritte Kapitel ist für Januar 2018 eingeplant. Eine Complete Edition, die neben dem Hauptspiel auch den Expansion Pass enthält, ist für alle Plattformen vorbestellbar.