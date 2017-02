Ab dem 28. April 2017 soll das Horrorspiel Little Nightmares erhältlich sein. Passend dazu wird es neben dem Videospiel aber auch eine Comic-Reihe geben.

Bandai Namco kündigte heute eine Zusammenarbeit mit dem Verlag Titan Comics an. In diesem Zusammenhang soll eine Comic-Serie rund um das düstere Horror-Adventure Little Nightmares erscheinen.

Zeitgleich mit dem Spiel am 28. April 2017 für PS4, Xbox One und PC wird auch die erste Comic-Ausgabe von Titan Comics erscheinen. Die Mini-Comic-Serie wird dann aus insgesamt vier Ausgaben bestehen, die an das Spiel anknüpfen, in dem ein kleines Mädchen namens Six auf eine Höhle voller gefräßiger Monster stößt, die sich unter dem "Schlund" befindet.

Die erste Comic-Ausgabe wird von Dan Watters und Alex Paknadel, beide bekannt für ihre Arbeit an "Assassin's Creed: Uprising", geschrieben. Aaron Alexovich ("Heart Shaped Skull") ist für die Illustrationen zuständig.