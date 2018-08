Die Berliner Hardware-Schmiede Lioncast stellt mit dem LX30 ein neues Gaming-Headset vor, das über 7.1 Surround Sound sowie eine individualisierbare RGB-Beleuchtung verfügt.

Das neue Lioncast LX30 Headset verfügt über 50-mm-Treiber im ohrumschließenden Design, die einen ausgewogenen Klang gewährleisten sollen und virtuellen 7.1 Surround Sound bieten. Mittels Kabelfernbedienung kann das LX30 entweder sowohl via USB, als auch via Klinkenanschluss wahlweise mit PCs, Smartphones, Tablets oder Spielekonsolen wie der PlayStation 4 und der Xbox One verbunden werden. Die Kabellängen sind großzügig gewählt mit einem 345 cm langen USB-Kabel sowie einem 155 cm langen Klinkenkabel.

Zur weiteren Ausstattung gehören ein abnehmbarer Mikrofonarm sowie eine RGB-Beleuchtung, die via Software angepasst werden kann. Das Gewicht des Headsets beträgt lediglich 262 Gramm.

Das preiswerte Headset ist ab sofort zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 49,95 Euro erhältlich.